Övladı rus dilində təhsil almaq istəyənlərə VACİB MƏLUMAT

Azərbaycan təhsil sistemində rus dilini saxlayacaq.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın elm və təhsil nazirinin müavini İdris İsayev aprelin 21-də Həştərxanda keçirilən “Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın inkişafına töhfəsi” adlı dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

O, bildirib ki, Azərbaycanda rusdilli məktəblərin sayı 329-dur:

"Bu məktəblərdə təxminən 160 min şagird təhsil alır. Universitetlərin rus bölmələrində isə 16 min tələbə təhsil alır. Biz bu tendensiyanı davam etdirəcəyik, çünki rus dili ünsiyyət, öyrənmə, təcrübə mübadiləsi dilidir”.

İ.İsayev bildirib ki, Azərbaycan Rusiya universitetləri ilə əməkdaşlığa hazırdır:

Həştərxan Dövlət Universiteti ilə müəllim mübadiləsi məsələsi müzakirə olunub. Onlara Azərbaycan dili müəllimləri lazımdır, biz də bu işdə kömək edəcəyik. Onlar da rus dilində dərs deyən fənn müəllimləri ilə bağlı bizə kömək edə bilərlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.