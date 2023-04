Bu ölkələr Ramazan bayramını bu gün qeyd edəcək

İslam dünyasında Ramazan bayramı günü ilə bağlı yenə fikir ayrılığı yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəvval ayının hilalını görə bilməyən ölkələr aprelin 21-ni orucluğun son günü elan ediblər və bayramın ilk günü 22 aprel olaraq təyin olunub.

Avstraliya, Sinqapur, İndoneziya, Malayziya, Bruney, Tayland, Yaponiya və Filippin Şəvvalın ayını görə bilmədiklərinə görə aprelin 22-ni Fitr bayramının ilk günü elan ediblər. Hindistan və Pakistanda şənbə bayramın ilk günü kimi qeyd olunacaq.

Ramazan ayı bir çox ölkələrdə cümə axşamı sonuncu oruc günü olub. Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), Qətər, Fələstin, İraq və bəzi digər ölkələrdə cümə günü bayramın ilk günü kimi qeyd olunur.

Avstraliya Fətva Şurasının verdiyi açıqlamaya görə, qərar ayparanın cümə axşamı axşam görünməyəcəyini göstərən astronomik hesablamalara əsaslanır.

Digər tərəfdən, İran, Oman, Mərakeş və Liviya rəsmiləri hilal görünmədiyi üçün Ramazan ayının 30 günə tamamlanacağını və 21 aprel cümə gününün Ramazan ayının son günü olduğunu qeyd ediblər.

Bildirilir ki, bəzi İslam ölkələri ayparanı dünyanın hər yerində görməkdənsə, öz ölkələrində görməyə üstünlük verdiyi üçün bayramlar müxtəlif günlərdə qeyd oluna bilər.

Qeyd edək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasına görə, Azərbaycan da Ramazan bayramını 21 apreldə qeyd edən ölkələr sırasındadır.



