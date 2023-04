Azərbaycanda kömür sexində partlayış - Ölənlər var

Ağstafa Rayon Polis Şöbəsinə rayonun Həsənsu kəndindəki kömür sexində iki nəfərin ölümü ilə nəticələn partlayışın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, rayon polis şöbəsinin və prokurorluğunun əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıblar.

İlkin araşdırmalar zamanı ölən şəxslərin Qazax rayonunun Göycəli kənd sakinləri 1973-cü il təvəllüdlü Asim Bayramov və 1979-cu il təvəllüdlü Cəmil Əsgərov olmaları müəyyən edilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

