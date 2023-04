G7 ölkələri taxıl sazişinin uzadılmasını dəstəklədi

G7 (Yeddilik Qrupu) ölkələri taxıl sazişinin tam həyata keçirilməsini, uzadılmasını və genişləndirilməsini qəti şəkildə dəstəkləyir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə birliyin kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə nazirlərinin aprelin 22-23-də Miyazakidə keçirilən danışıqlarının yekunları üzrə qəbul edilmiş birgə bəyanatda deyilir.

Nazirlər həmçinin G7-nin Kiyevə kənd təsərrüfatı infrastrukturunun, o cümlədən irriqasiya qurğularının, qida emalı zavodlarının və anbar anbarlarının bərpasında, eləcə də ukraynalı fermerlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsində dəstək verməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bundan əlavə, qrup ölkələri kənd təsərrüfatı torpaqlarının minalardan təmizlənməsi məsələsində Ukrayna hakimiyyətinə kömək etmək niyyətindədir.

Eyni zamanda nazirlər inkişaf etməkdə olan ölkələrə kənd təsərrüfatı və qida sənayelərinin davamlılığını və sabitliyini yaxşılaşdırmaqda kömək etməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.