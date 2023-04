"Sudanda münaqişə tərəfləri arasında dialoq yaratmağa hazırıq" - Ərdoğan

Türkiyə BMT ilə birlikdə Sudanda münaqişə tərəfləri arasında dialoq qurmağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreşlə telefon danışığı zamanı deyib.

Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə Sudanda münaqişənin hər iki tərəfi ilə dialoq qura bilən ölkə kimi tərəfləri yenidən sülh danışıqlarına dəvət etmək və iki ölkə arasındakı mübahisələri həll etmək üçün BMT ilə əməkdaşlığa hər zaman hazırdır.

Bundan əvvəl Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Ankaranın münaqişənin həlli üçün xarici işlər nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Sudana göndərmək niyyətini açıqlayıb. Efiopiya da bu prosesə cəlb oluna bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.