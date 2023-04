ABŞ-ın Alyaska ştatı sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

Zəlzələ yerli vaxtla 16:32-də (Bakı vaxtı ilə 20:32) baş verib.

Yeraltı təkanların episentri Alyaskanın Çiqnik kəndindən 106 km şərqdə yerləşib. Zəlzələ yerin 77 km dərinliyində yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

