İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisinin həyat yoldaşı Cəmilə Ələm Elhodin ilk dəfə görüntülənib.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər sosial medianın İran seqmentində yayılıb.

Foto İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidin xanımı Şahnaz İbrahim Əhmədlə görüş zamanı çəkilib.

Həmin fotonu təqdim edirik (solda qara çarşablı):

