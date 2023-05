Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin mayın 2-si saat 16:00-a olan məlumatına əsasən Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, Altıağac, Xaltan, Qusaryasaq, Ləzə, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Şamaxı, İsmayıllı, Qobustanda arabir yağış yağıb.

Xidmətdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, İsmayıllıda saat 15:00, 16:04 və 16:20 radələrində leysan yağış ilə birlikdə diametri 5 mm olan dolu yağıb.

