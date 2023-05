Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi azalaraq 1.8776 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi artaraq 0.0217 manat olub. Türkiyə lirəsi də azalaraq 0.0872 manat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.