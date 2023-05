Ötən həftə Kiyevdə səfərdə olan Çexiya Prezidenti Petr Pavel ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskiyə "CZ 75" tapançası hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Petr Pavel tviterdə paylaşım edib.

Pavel Ukrayna xalqının məğlubedilməzliyinin Rusiyaya ağır bir zərbə olduğunu qeyd edib. O, Rusiyaya qarşı döyüşdə Çexiya silahlarının da ukraynalılara kömək etdiyini bildirib.

