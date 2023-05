Müğənni Aisel 620 minlik avtomobildə - FOTOLAR

Bəstəkar-müğənni Aisel “ON” albomundan növbəti klipini təqdim edib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, musiqisi ifaçının özünə, sözləri Nəriman Abbaszadəyə aid olan mahnının aranjimanını Emin Kərim (STKHA) ərsəyə gətirib.

Aisel ekran işi üçün bir neçə obrazda kamera qarşısına keçib. Klipdə 620 min manatlıq “Bentley” avtomobilinin istifadə olunması diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, layihənin rejissoru ifaçının bundan əvvəlki - “Qaradan qara” klipinin həm xoreoqrafiyasını, həm də rejissorluğunu icra edən Röyal Cəfərovdur.

Klipdə operator işini Delee Oruclu, montaj və rənglənmə işini isə Ravil Əsgərov ərsəyə edib. İfaçının obrazı, saç və makiyajı Fəzilə Rəcəbovaya aiddir. Epizodik rollarda Aiselin dostları müğənni Elnur Hüseynov və model Rəşidə Süleymanova çəkilib.

Xatırladaq ki, “SS production” şirkəti tərəfindən təqdim edilən “ON” albomu 2 aydan çoxdur ki, “Apple Music Azərbaycan Top 100” çartındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.