Arb televiziyasında yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyxanaçı Baləlinin oxşarı efirə çıxıb. Gənc bildirib ki, onu həqiqətən də Baləliyə bənzədirlər. Proqramın aparıcısı Elgiz isə ironiyalı formada "bunu məclislərə aparıb Baləli adıyla soxuşdurmaq olar?" deyə susal edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.