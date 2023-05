Prezident bir qrup incəsənət xadimini mükafatlandırdı

Bir qrup incəsənət xadiminə Azərbaycan Prezidentinin mükafatları verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və “İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002 ci il 28 may tarixli 707 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Səhnə fəaliyyəti ilə bağlı aşağıdakı aparıcı incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilsin:

Abdullayeva Xurşud Lütfəli qızı

Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu

Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

Ağakişiyev Rauf Fikrət oğlu

Ağasiyev Tural Aydın oğlu

Ağasoy Həsən Vəliqulu oğlu

Ağayev Miraslan Əzizəli oğlu

Ağayev Ziya Səbuhi oğlu

Allahverdiyev Ceyhun Kərim oğlu

Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı

Arsentyeva Olqa Anatolyevna

Aslanova Elmira Ramazanovna

Atakişiyeva Asya Çingiz qızı

Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı

Babayeva Töhfə Ağaəli qızı

Bağırova Sənubər Yusufovna

Baliyeva Natalya Gennadyevna

Barateliya Naala Raulyevna

Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu

Bəşirov Xanlar Əyyub oğlu

Cəbrayılov Elşən Şahin oğlu

Cəfərov Samir Qadir oğlu

Dubovitskaya Mariya Aleksandrovna

Eyvazov Nadir Samir oğlu

Eyvazova Ayan Fuad qızı

Eyyubov Musa Eyyub oğlu

Əbdülsəmədova Zemfira Feyzulla qızı

Əbilova Könül Allahverdi qızı

Əfəndi Elçin Fərahim oğlu

Əfəndiyeva Xəlilova İlahə Əhsan qızı

Əhmədov Bağır Kənan oğlu

Əhmədov Çingiz Əli Əşrəf oğlu

Əhmədov İlyas Əhməd oğlu

Əhmədova Aynur Əhməd qızı

Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı

Əlili Hüseyn Azad oğlu

Əliyarov Elvin Bahadur oğlu

Əliyev Ələkbər Həsən oğlu

Əliyev İqbal Adil oğlu

Əliyev Samir Asəf oğlu

Əliyev Sərvər Bəhlul oğlu

Əliyeva Nərgiz Arzu qızı

Əliyeva Ülkər Sabir qızı

Əlizadə Şəhla Seidşah qızı

Əmirbəyova Rita Cəmil qızı

Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu

Əzizov Əzizağa Ağayar oğlu

Fətullayeva Aygün Bəhruz qızı

Gözəlova İradə Vaqif qızı

Hacıyeva Sevil İnşalla qızı

Hadı-zadə Kərəm Əmiralı oğlu

Haxverdiyev Behruz Əyyub oğlu

Heybətov Anar Mithət oğlu

Həbibov Nicat Əli oğlu

Həbibova Azadə Həsən qızı

Həsənquliyev Kazım Feyruz oğlu

Həsənov Kərim Abbas oğlu

Həsənova Natavan Mikayıl qızı

Həsənova Səbirə Nasif qızı

Həşimzadə Xanlar Allahverdi oğlu

Hüseynov Elnur Bəhrəmxan oğlu

Hüseynov Rövşən Maqsud oğlu

Hüseynova İlahə Həsən qızı

Hüseynova Kamilla Fikrət qızı

Xanlarova Mehriban Aslan qızı

Xasiyev Səmədzadə Nadir oğlu

Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu

İbişov Tahir Fidayə oğlu

İbrahimova Nigar Rəfael qızı

İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

İmanov Əbülfəz Hüseyn oğlu

İmranova İnna Aleksandrovna

İskəndərova Sənubər Sabir qızı

İsmayılova Şəhla Əli qızı

İsrafilov Fərhad Ramazan oğlu

Kazımov Nicat Mirəziz oğlu

Kərimduxt Rövşən Ramazan oğlu

Kərimov Elnur Umbay oğlu

Kərimov Loğman Seyfulla oğlu

Qəmbərli Ayaz Vahab oğlu

Quliyev Aydın Baloğlan oğlu

Quliyev Cəmil Elşad oğlu

Quliyev Elxan Əli Bala oğlu

Quliyev Ələsgər Kamran oğlu

Quliyev Əyyub Ramiz oğlu

Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu

Quliyeva Səbinə Kasumovna

Quliyeva Şəlalə Şahvələt qızı

Qurbanov Cahangir Qafar oğlu

Qurbanova Gülzar Qurban qızı

Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı

Mehmandarov Mustafa Adil oğlu

Mehrəliyev Vüsal Akif oğlu

Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu

Məmmədli Şamil Kamil oğlu

Məmmədov Anar Ramiz oğlu

Məmmədov Sabir Novruz oğlu

Məmmədova Fəridə Kamal qızı

Məmmədova Günel Əzizağa qızı

Məmmədova Həcərxanım Cavanşir qızı

Məmmədzadə Nəsimi Əyyub oğlu

Məmmədzadə Səbinə Namiq qızı

Məsimov Qurban Abdulla oğlu

Mikayılov Mikayıl Şamil oğlu

Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı

Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç

Mirzəyev Rafiq İsmayıl oğlu

Mirzəzadə Nicat Qərib oğlu

Musayeva Şükufə İmran qızı

Mustafayev Arzu Əhməd oğlu

Mustafayev Vüsal Sədaqət oğlu

Mustafayeva Laləzar Bəşir qızı

Nağıyev Qasım Gəncalı oğlu

Nəbiyeva Mehri Rasim qızı

Nəsibova Rada Ziyad qızı

Nəzərov İlham İslam oğlu

Niftəliyeva Nurbəniz Nurəddin qızı

Nuriyev Cavad Fərhad oğlu

Oduşev Timur Vladislavoviç

Orucova Naidə Mülük qızı

Orucova Sevda Nəbi qızı

Osmanov Fuad Tacəddin oğlu

Ömərov Gümrah Rza oğlu

Poladov Əkrəm Nicad oğlu

Rəsulov İsrafil Fərhad oğlu

Rüstəmov Elşən Mərdan oğlu

Rüstəmov Rüstəm Qərib oğlu

Rzayeva Nigar Azər qızı

Rzayeva Vəfa Əliseyran qızı

Rzayev-Sarabski İsfar Aydın oğlu

Sadıqov Anar Babalı oğlu

Salahov Əbülfət Yusif oğlu

Salmanov Nicat Fərhad oğlu

Seyidova Ceyla Uran qızı

Səfərova İlahə Qiyas qızı

Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu

Səmədov Samir Səməd oğlu

Səmədov Şükür Hacıbala oğlu

Şahaliyev Elxan Savalan oğlu

Şirinov Asif Əhməd oğlu

Şirinov Aslan Adil oğlu

Tağızadə Mahir Tahir oğlu

Vahabzadə Səbinə Qulam qızı

Vəliyeva Leyli Fətulla qızı

Vəliyeva Nigar Natiq qızı

Yahyayev Taleh Saleh oğlu

Zaliyeva Mehriban Əskəralı qızı

Zeynalov Azər Zeynalabdın oğlu

Zəki Mehriban Mürvət qızı

Zülfüqarova Əminə Cahangir qızı.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. “İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 10 may tarixli 3246 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022, № 5, maddə 488) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

