“Bakı Marafonu 2023”ün qalibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın qalibi Ukrayna vətəndaşı Boqdan Simonoviç olub.

Qadınlar arasında isə birinci yerin qalibi Ukrayna təmsilçisi Natalya Simonoviçdir.

Beləliklə yarışmanın nəticələrinə əsasən qaliblər:

Kişilər arasında:

2-ci yer: Karataşvili Davidi (Gürcüstan)

3-cü yer: Çoban Arkan (Türkiyə)

Qadınlar arasında:

2-ci yer: Demir Hasibe (Türkiyə)

3-cü yer: Poltavska Valentina (Ukrayna)

