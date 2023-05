Taxta çıxan Kral Çarlzın tacqoyma mərasimi Londonda möhtəşəm şəkildə keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Vestminster Abbey” kilsəsində keçirilən mərasim zamanı kameralara əks olunan görüntü isə ölkədə gündəm olub. Mərasim zamanı qapı arxasında peyda olan qara geyimli şəxs diqqət çəkib. Videonu izləyənlər qorxduqlarını bildirərkən, qara kostyumdakı şəxsin keşiş olduğu qənaətinə gəlinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.