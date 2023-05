Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə əfv olunması haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident.az məlumat yayıb.

Həmin siyahı ilə buradan tanış ola bilərsiniz: https://president.az/az/articles/view/59654



