Azərbaycanın Birinci Vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 9 May faşizm üzərində Qələbə günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Faşizm üzərində Qələbə günü münasibətilə bütün veteranlarımızı təbrik edir, hər bir vətəndaşımıza möhkəm cansağlığı, ölkəmizə sülh və tərəqqi arzulayıram".

