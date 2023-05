Bir həftə əvvəl həyat yoldaşı Eşqin Cəlilovla rəsmi şəkildə boşanan müğənni Aysun İsmayılova Qəbələyə tətilə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbiət qoynunda dincələn müğənni çəkilən fotolarını sosial media hesabında paylaşıb.

Fotolarına "Xoşbəxtliyi axtarmaqla deyil, gözləmədiyin anda özü səni taparmış" qeyd edən Aysunun bu sözlərlə keçmiş həyat yoldaşına ismarış yolladığı iddia olunub.

