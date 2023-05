Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviter hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Can Azərbaycanla bənzərsiz həmrəylik. Bizim təşəbbüskar, humanist və səmərəli xarici siyasətimiz", - paylaşımda qeyd edilib.

