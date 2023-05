Səslərin çoxu sayıldı - Rəsmi nəticələr / YENİLƏNİR

Seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Ali Seçki Qurumu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırda seçki bülletenlərinin 93.00 faizi sayılıb.

İndiki nəticəyə görə prezidentliyə namizədlərin səsləri:

Rəcəb Tayyib Ərdoğan - 49,70%

Kamal Kılıçdaroğlu - 44,60%

Sinan Oğan - 5,30%

***00:34***

***00:08***

***23:57***

