Türkiyə Ordusu Şırnak bölgəsində terrorçulara qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, atışma zamanı 3 terrorçu zərəsizləşdirilib.

Eyni zamanda, Türkiyə Ordusunun 2 əsgəri şəhid olub, iki hərbçi isə ağır yaralanıb.

