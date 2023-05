Ermənistan Rusiyaya sanksiyalardan yayınmaq üçün kömək edir

Ermənistan Qərbi sanksiyalarından yayınmaq üçün Rusiyaya kömək edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin İqtisadi məsələlər üzrə nümayəndəsi Paolo Gentiloni açıqlama verib. O bildiribi ki, Avropa Birliyi ölkələrindən bəzi dövlətlərə ixrac olunan məhsullarda ciddi artım var. Ermənistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan kimi ölkələrin də ixracatında artım müşahidə edilir. Avropa Birliyinin nümayəndəsinin sözlərinə görə, bu ölkələrin Rusiyaya Qərbin sanksiyalarından yayınmaq üçün yardım etdiyi güman edilir. Paolo Gentiloninin sözlərinə görə, bəzi şirkətlər gömrükdəki boşluqlardan istifadə edərək, Rusiyaya dəstək olurlar.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Qərbdən digər ölkələrə göndərilən hərbi məqsədlər üçün istifadə edilə biləcək məhsulların Rusiyada yoxa çıxdığı barədə məlumatlar dərc edilmişdi.

