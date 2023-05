Vətən Partiyasının sədri Doğu Perinçək prezident seçkilərində Türkiyə rəhbəri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəkləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Perinçək özü açıqlama verib.

Perinçək Kılıçdaroğlunu ABŞ və İsrailin Türkiyəni hədəf alan layihəsində iştirak etməkdə günahlandırıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu mayın 28-də keçiriləcək.

