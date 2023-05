​Bakı-Sumqayıt yolunda maşını "protiv" sürdü, cərimələndi - VİDEO

Bakı-Sumqayıt yolunda hərəkətin əks istiqamətinə hərəkət edən sürücü cərimələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi, polis mayoru Rövşən Tağıyev bildirib ki, digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan "Mitsubishi Lancer" markalı 01-AD-045 dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Abşeron rayon sakini Sünhan Nəsirov YPX əməkdaşları tərəfindən aşkar edilərək barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) 327.4. maddəsi ilə protokol tərtib edilib. O, 100 manat (4 bal) məbləğində cərimə edilib.

