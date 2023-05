Müğənnilərin yeni toy qiymətləri dodaq uçuqlatdı - SİYAHI

Müğənnilərin toy qiymətləri hər zaman aktual mövzulardan biri olub. Lakin ölkədə baş verən müəyyən valyuta və qiymət dəyişiklikləri az da olsa, ulduzların qiymətlərinə təsir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Referans.az şoubiznes ulduzlarının son toy qiymətlərini araşdırıb. Bu qiymətlər toyda iştirak şərtlərinə görə dəyişir. Məsələn yarım saatlıq çıxış üçün qiymət, bütöv toy qiymətlərindən azı 3-5 dəfə az olur. Amma toyu əvvəldən-axıra qədər idarə edən müğənnilər ansambl, aparıcı, rəqs qrupu və ümumi şou-proqramı xərclərini də xidmət haqqına əlavə edir.

Müğənnilərin yarım saatlıq və limitsiz (toy başlayandan qurtarana qədər) toy qiymətlərini təqdim edirik:

Müğənnilərin həm yarım saatlıq, həm də bütöv toy qiymətləri:

Nuri Sərinləndirici - 8500 AZN, 23800 AZN

Abbas Bağırov - 5000 AZN, 18000 AZN

Xatirə İslam - 4000 AZN, 11000 AZN

Nadir Qafarzadə - 3000 AZN, 10000 AZN

Damla Məmmədova - 3000 AZN, 5000 AZN

Talıb Taleh - 3000 AZN, 6000 AZN

Şəbnəm Tovuzlu - 3000 AZN, 5000 AZN

Tərlan Novaxnılı - 1500, 5000 AZN

Aqşin Fateh - 1500 AZN, 2500-35000 AZN

Türkan Vəlizadə - 2000 AZN, 4000 AZN

