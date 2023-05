Türkiyəli müğənni İbrahim Tatlısəs “Gözleri bela kız & Kara Üzüm Habbesi” adlı mahnısını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mahnıda Tatlısəsin vokalistliyini edən müğənnilərdən biri də Günel Zeynalovadır.

