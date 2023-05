Sakit Okeanın Yeni Kaledoniya sahillərində 7,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri 94 mindən çox insanın yaşadığı Yeni Kaledoniyanın inzibati mərkəzi Numea şəhərindən 416 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağı 45 km dərinlikdə olub.

Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə hələ məlumat yoxdur.

