Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər Moskvada bir araya gələcəklər.

Liderlərin görüşündə sülh prosesi əsas müzakirə mövzusu olacaq.

