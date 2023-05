Futbol analitiki Xalid Al Şenaif bildirib ki, “Əl Hilal “ yayda Lionel Messi, Anxel Di Mariya və Serji Busketslə müqavilə imzalayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, SBC proqramında söyləyib. İspaniyanın “Marca” qəzetinin baş redaktoru Feliks Diaz məlumatı təsdiqləyib: “Əl Hilal” Messi, Di Mariya, Buskets və Albanı transfer etməyə yaxındır. Sizi əmin edirəm ki, Messi “Barselona”ya getməyəcək. Onun Di Mariya ilə “Əl Hilal”a gəlişi an məsələsidir.

