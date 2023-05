Bu pendir ürək üçün zərərlidir

"Parmezan ürək üçün ən zərərli pendir növüdür".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Diyetoloq Natalya Kruqlova deyib.

Onun sözlərinə görə, yetkin sərt pendirlərin tərkibində çoxlu yağ və duz var. Mütəxəssis pəhrizdə bu cür məhsulları məhdudlaşdırmağı məsləhət görüb:

"Pəhrizdə doymuş yağların artması ürək-damar sistemi xəstəliklərinin, o cümlədən aterosklerozun inkişaf riskidir, bu da sonradan infarkt və döyüntülərə səbəb olur".

"Feta pendiri sağlamlıq üçün ən az təhlükəli hesab olunur. Onun tərkibində çoxlu zərərli komponentlər yoxdur. Bu məhsuldan gündə 40 qramdan çox istifadə etmək olmaz", - dietoloq qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.