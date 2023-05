Türkiyə prezident seçkilərinin ikinci turu çərçivəsində yayım qadağası yerli vaxtla 18:15-də aradan qaldırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Ali Seçki Komissiyasının (YSK) sədri Ahmet Yener jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, bu saatdan sonra mətbuat orqanları seçkilərin nəticələrinə dair məlumatları yayımlaya biləcək.

