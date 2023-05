“Mən sevməmişəm, heç danışmamışam da” - Elnarə Abdullayeva / VİDEO

“Mən səhv edən adam deyiləm. Anadangəlmə beləyəm. Mən cavan olmamışam, oğlan sevməmişəm, heç kimlə danışmamışam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-də yayımlanan “13 sual” verilişində Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva deyib.

O, məntiq evliliyinin tərəfdarı olduğunu qeyd edib: “Ağılla, vicdanla ailə qurarlar. Hisslərlə ailə quranların 90 faizi boşanır”.

Əməkdar artist övladlarının həyatına müdaxilə edən valideynləri qınayanlara da cavab verib:

“Mən ailədə tərbiyəni necə vermək lazım olduğunu bilirəm”.

Daha ətraflı süjetdə:

