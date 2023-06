Ermənistanda paytaxt İrəvanın Arabkir rayonunun istintaq şöbəsinin 4 müstəntiqi həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsinin mətbuat katibi Qor Abramyan bildirib.

Onun sözlərinə görə, müstəntiqlər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə də ittiham olunurlar.

