Rusiya, Aİ və ABŞ Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin qarantı olmağa hazırdırlar.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təminatçı axtarır: "Bunun üçün ən güclü mexanizmi seçmək lazımdır. Tərəflərdən birinin təminatçı olması yaxşıdır, amma bunun kim olacağı barədə düşünməliyik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.