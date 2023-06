Binəqədidə evdən 12 min manatlıq oğurluq edildi

Binəqədi rayonunun Görədil bağlar sahəsindəki evlərin birindən 12 min manatlıq oğurluq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Görədil bağlar sahəsindəki evlərin birindən 12 min manat dəyərində mebel dəsti, qaz sobaları, təmir alətləri və digər məişət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.

Binəqədi RPİ 43-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Cəbrayıl rayon sakini Vasif Həsənov, Tərtər rayon sakinləri Şəhriyar İngilisli və Orxan Paşayev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

