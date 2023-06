Türkiyənin sosial media fenomeni, iş adamı Dilan Polat həyat yoldaşı Engin Polat üçün təntənəli doğum günü qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ad günündə Dilanın bacısı Sıla ilə həyat yoldaşı Enginin səmimi rəqsləri sosial şəbəkədə gündəm olub. Sosial media istifadəçiləri onların rəqsini birmənalı qarşılamayıb. İş adamı Dilan polat isə rəylərə sərt reaksiya verib.



