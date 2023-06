Sosial media nəhəngi "Instagram" əlavə etdiyi yeni funksiyasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya sayəsində istifadəçilər hekayələrini görənlər arasında axtarış apara biləcəklər.

Hekayəyə baxan izləyizilər arasında bir-bir axtarış aparmaqdansa, ekranın yuxarı hissəsindəki axtarış yerinə lazım olan adı yazaraq axtarış aparmaq mümkün olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.