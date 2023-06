Türkiyədə mayın 28-də keçirilən prezident seçkilərindən sonra Afyonkarahisarın Kulak kəndində maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kənddə 121 seçici səs verib. Səslərin 119-u Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana, 1-i isə müxalifətin namizədi Kamal Kılıçdaroğluna verilib. 1 səs isə etibarsız sayılıb. Kəndlilər Kılıçdaroğluna səs verən seçicilərin kim olduğunu öyrənmək üçün hərəkətə keçib. Sakinlər hesab edir ki, seçicilərdən biri səhvən Kılıçdaroğluna səs verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.