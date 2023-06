Space TV-nin məşhur aparıcısı Amil Xəlilin toyu olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının toy məclisi bu gün 18:00-da paytaxtdakı "WHITE PALACE" restoranında baş tutacaq.

Məclisə şou-biznesin tanınmış nümayəndələri də dəvət edilib. Belə ki, 20-dən çox məşhur toyda iştirak edəcək. Onlar arasında Elza Seyidcahan, Cavanşir Məmmədov, Yusif Mustafayev, Elnar Xəlilov, Elza Qaybalıyeva da var.

Aparıcının paylaşdığı görüntünü təqdim edirik:

