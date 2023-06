“WhatsApp”da gizli danışıqlarınızı belə saxlayın - Heç kim oxuya bilməyəcək

“WhatsApp” təhlükəsizlik pozuntularına və fırıldaqlarına qarşı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək üçün səylə çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səylər istifadəçilərin hüquqularını qorumaq və onlara daha təhlükəsiz ünsiyyət təcrübəsi təqdim etmək məqsədi daşıyır. Məlumata görə, “WhatsApp” istifadəçilərə seçdikləri söhbətləri kilidləməyə imkan verən yeni funksiya təqdim edib. Bu funksiya şəxslərə şəxsi söhbətlərini icazəsiz girişdən qorumağa imkan verir.

“WhatsApp” daimi spam axını və saxta hesablarla mübarizə aparmaq üçün avtomatik spam aşkarlanması sistemini tətbiq edib. Bu ağıllı sistem şübhəli və ya fırıldaqçı hesabları sizinlə əlaqə saxlamaq və ya istifadəçi hesabatlarını tələb etmək şansı əldə etməmişdən əvvəl onları müəyyənləşdirir və silir.

“WhatsApp” istifadəçi autentifikasiyasını gücləndirmək üçün platformasına qabaqcıl təhlükəsizlik xəbərdarlıqları əlavə edib. Hesabınıza daxil olmaq istəyən olduqda, proqram dərhal sizi xəbərdar edəcək və istifadəçinin autentifikasiyasını tələb edəcək. Bu əlavə təhlükəsizlik təbəqəsi mümkün haker cəhdlərinə qarşı hesabınız üçün əlavə qoruma təmin edir.

Təhlükəsizliyi daha da artırmaq üçün “WhatsApp” iki addımlı doğrulama prosesini təklif edir. Gizli PİN kodu təyin etməklə siz kənar şəxslərin hesabınıza daxil olmasının qarşısını ala bilərsiniz.

