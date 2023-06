Tanınmış şoumen, "Xəzər TV"nin direktoru Murad Dadaşov yeni paylaşdımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, illər öncə mədəkiçiltmə əməliyyatı etdirdiyi deyilən şoumenin paylaşımı marağa səbəb olub.

Belə ki, daha da çox çəki atan 44 yaşlı Dadaşovu izləyicilər tanımaqda çətinlik çəkiblər. İzləyicilərdən bəziləri arıq olmağın ona yaraşmadığını bildiriblər.

Həmin fotounu təqdim edirik:

