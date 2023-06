İtaliyanın keçmiş Baş naziri Silvio Berluskoninin dəfn mərasimi günü ölkədə milli matəm elan ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya hakimiyyəti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, dəfn mərasimi 14 iyunda Milanda keçiriləcək.

Xatırladaq ki, sabiq Baş nazir bu gün 87 yaşında vəfat edib.

