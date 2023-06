İtaliyanın Napoli klubunun mərkəz müdafiəçisi Min-cay Kim İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu ilə anlaşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, müdafiəçi 1 iyuldan qırmızı şeytanların sıralarına qoşulacaq.

Qeyd edək ki, Kimin Neapol təmsilçisi ilə müqaviləsi 2025-ci ilə qədərdir. O, bundan öncə "Fənərbağça"da forma geyinirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.