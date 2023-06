Azərbaycan XİN Böyük Britaniya Kralını təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığını milli bayram – Kralın Təvəllüd Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Əlahəzrət Kralın rəsmi doğum günü münasibətilə Birləşmiş Krallığın hökumətinə və xalqına ən səmimi arzularımızı çatdırırıq! Biz uzunmüddətli əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik, Milli Bayramınız Mübarək!”, - paylaşımda qeyd edilib.

