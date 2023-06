Azərbaycanda karantin rejimi ləğv edilir? - RƏSMİ

"Karantin rejiminin ləğv edilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarından asılıdır".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Vüqar Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

"Nazirlər Kabineti qərar qəbul etdikdə ölkəmizdə də karantin rejimi olmayacaq. Hazırda koronavirusa yoluxan xəstə sayı az olsa da, yoluxma halları davam edir",- deyə V.Qurbanov bildirib.

Qeyd edək ki, TƏBİB tərəfindən Dünyadakı Azərbaycanlı Təbiblərin I Simpoziumu keçirilir.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarla Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023-cü il 1 iyul saat 06:00-dək uzadılıb.

