Hazırda "Twitter"in ABŞ seqmentində nasazlıq müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Downdetector” xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, istifadəçilərin 70%-i saytdan şikayət edib. 20%-i proqramla bağlı problemləri bildirir.

Digər 10% isə serverə qoşulmaqda çətinlik çəkir.



