Ötən il 5 yaşadək ölən uşaqların sayı 1 256 nəfər olub.

Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Qeyd edilib ki, onlardan 699 nəfəri oğlan, 557 nəfər isə qız olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.