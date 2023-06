“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Qazaxıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti” SC və “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC arasında birgə müəssisənin yaradılması və fəaliyyətinin əsas prinsipləri haqqında Saziş” imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə Baş nazir Əli Əsədov Bakıda rəsmi səfərdə olan Qazaxıstanın Baş naziri Alixan Smailov ilə görüşü çərçivəsində imza atılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.