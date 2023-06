Bakı və Astana Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisindən tranziti sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı bu gün baş nazir Əli Əsədov və Qazaxıstan Respublikasının Baş naziri Alixan Smailov arasında danışıqların yekununda “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə “KazMunayQaz Milli Şirkət” SC arasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitinə dair strateji əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb.

