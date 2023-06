Azərbaycanın qadın atıcıları Polşada təşkil olunan III Avropa Oyunlarında bürünc medal qazana bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Regina Meftəhəddinova, Nurlana Cəfərova, Sevda Nəcəfovadan ibarət komanda skit növündə təsnifat mərhələsində 4-cü yeri tutub.

Yığma üçüncülük uğrunda Çexiya ilə görüşəcək.

